Раскрыты детали масштабной реформы в России

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Коммерсанту» рассказал подробности масштабной реформы российской экономики, затрагивающей институты развития.

По словам Григоренко, после трансформации деятельность институтов развития будет оцениваться преимущественно по ключевым показателям эффективности (KPI).

«Она [новая система] позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше», — отметил вице-премьер.

Также правительство собирается запустить уже разработанную систему мониторинга достижения национальных целей развития России. Она позволит отслеживать результаты в режиме реального времени.

При этом большинство KPI будут определены в 2021 году. Реформу можно будет считать завершенной после того, как институты развития будут работать по новым KPI и достигать их, заключил Григоренко.

О реформе институтов развития было объявлено в конце ноября. В рамках нее будут ликвидированы восемь структур, функции которых распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.