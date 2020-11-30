Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.21
91.16
91.36
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
47.57
+0.27 Золото
1772.05
+0.25 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1987
+0.0134
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

Появились подробности масштабной реформы российской экономики 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Раскрыты детали масштабной реформы в России
Фото: РИА Новости
Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Коммерсанту» рассказал подробности масштабной реформы российской экономики, затрагивающей институты развития.
По словам Григоренко, после трансформации деятельность институтов развития будет оцениваться преимущественно по ключевым показателям эффективности (KPI).

«Она [новая система] позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше», — отметил вице-премьер.

Также правительство собирается запустить уже разработанную систему мониторинга достижения национальных целей развития России. Она позволит отслеживать результаты в режиме реального времени.
При этом большинство KPI будут определены в 2021 году. Реформу можно будет считать завершенной после того, как институты развития будут работать по новым KPI и достигать их, заключил Григоренко.
О реформе институтов развития было объявлено в конце ноября. В рамках нее будут ликвидированы восемь структур, функции которых распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
Последние новости
Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын Лукашенко заявил об экономической войне Лукашенко заявил об экономической войне В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса
Комментарии 3
Экономика , Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение