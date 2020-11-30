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Германия разрешила укладку «Северного потока — 2» в декабре 

Газета.Ru и ещё 2 30 ноября 2020
Германия разрешила укладку «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку российского газопровода "Северный поток — 2" в декабре, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Работы согласованы на декабрь", — заявили в BSH.

Там также отметили, что рассматривается заявка на продолжение работ по строительству газопровода в январе-апреле 2021 года.
Ранее оператор строительства "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG заявила о том, что проект обеспечен финансированием почти на 100%.
Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Экономика , Владимир Путин , РИА Новости
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