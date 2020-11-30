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Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку российского газопровода "Северный поток — 2" в декабре, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Работы согласованы на декабрь", — заявили в BSH.

Там также отметили, что рассматривается заявка на продолжение работ по строительству газопровода в январе-апреле 2021 года.

Ранее оператор строительства "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG заявила о том, что проект обеспечен финансированием почти на 100%.