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В Кремле рассказали о подготовке России к встрече ОПЕК+ 

Прайм 1 час назад
Кремль оценил разногласия в ОПЕК+
Фото: РИА Новости
Контактов президента РФ Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана перед переговорами в рамках ОПЕК+ не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас пока нет таких планов", — ответил он на вопрос про вероятность встречи с руководством Саудовской Аравии.
"Нет, ничего не запланировано", — сказал он касательно встреч с руководством ОАЭ и Казахстана.
Президент России Владимир Путин регулярно общается с вице-премьерами, поэтому ему докладывают обо всех нюансах, также сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о планах встречи президента с вице-премьером Александром Новаком перед встречей ОПЕК+.

"Президент общается с вице-премьерами регулярно…. Я не могу вам точно сказать, но это достаточно важная тема, поэтому, конечно, президенту, докладываются все нюансы", — сказал Песков журналистам.

Текущие разногласия ОПЕК+ не сопоставимы с тем, что было в марте, ситуация рабочая.
"Нет, не считаем", — ответил он на вопрос, считают ли в Кремле текущие разногласия в ОПЕК+ сопоставимыми по остроте с разногласиями в марте 2020 года.
Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, рабочая ли сейчас ситуация.
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