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Догузова считает, что туризм может стать "новой нефтью" для российской экономики

ТАССиещё 2
4 часа назад
Туризм и индустрия гостеприимства в будущем могут стать "новой нефтью" для российской экономики, заявила на онлайн-конференции ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Российской экономике нашли "новую нефть"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Этот год войдет в историю российского туризма как год, когда мы впервые взглянули в масштабах страны на туризм и индустрию гостеприимства как на очень важную самостоятельную отрасль экономики, которая оказывает огромное влияние на десятки смежных отраслей и, по сути, может стать нашей новой нефтью. И благодаря туризму мы сможем сформировать в нашей стране современную несырьевую отрасль экономики, при этом оказывающую огромные социальные эффекты", - сказала она.
Основными задачами ведомства являются создание условий для притока инвестиций в туризм, повышение доступности путешествий внутри страны, а также снятие ненужных административных барьеров, отметила руководитель Ростуризма.
"Удар пандемии настолько велик, что говорить о каком-то полном нивелировании негативных эффектов (из-за мер господдержки и активизации внутреннего туризма - прим. ТАСС) не приходится, но во всяком случае по очень многим, конечно, в первую очередь курортным территориям, удалось эффект сгладить для кого-то в большей, для кого-то в меньшей степени. И, конечно, ключевое достижение - мы пока что избежали массовых банкротств отрасли", - указала Догузова.
Следующий год откроет для российского туризма еще больше возможностей, уверена глава ведомства.
Экономика,Зарина Догузова,Ростуризм,ИТАР-ТАСС,
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