Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.05
$
76.40
91.25
91.44
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
47.76
–0.35 Золото
1771.67
–0.37 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1991
+0.0139
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

Рабочие «Силы Сибири» начали забастовку 

Lenta.ru 1 час назад
Вахтовые рабочие, занимавшиеся строительством в Алданском районе Якутии компрессорной станции «Иван Москвитин» для газопровода «Сила Сибири», объявили забастовку. Они записали видеообращение, в котором пожаловались на невыплату денег за работу в выходные и отпускных.
Участники записи утверждают, что не могут выйти на связь ни с кем из руководства ООО «Промконсалтинг», нанявшего их на работу, а актуальные телефоны им дать отказываются. Трудовые договоры вахтовики получили лишь через несколько дней после попадания на место работы, сами документы «подписывались на коленке», причем на других условиях.
Проблемы начались после 50 дней нахождения в обсерваторе, которые, как сообщили рабочим в компании, не подлежат оплате. Как утверждает SakhaDay, участникам забастовки угрожают увольнением и высылкой за пределы рабочего городка, чтобы те добирались обратно за свой счет. В результате их число сократилось до 12 человек.
В местное издание позвонил мужчина, назвавший себя представителем компании, но не представившийся, и назвал бунтующих вымогателями. У остальных работников, указал он, претензий нет. Официально компания ситуацию не комментировала.
Следственный комитет начал проверку обращения, указано на сайте следственного управления ведомства по региону. Также собственную проверку проведет прокуратура Якутии.
В конце апреля взбунтовались вахтовые рабочие Чаяндинского месторождения, ресурсной базы для «Силы Сибири». Их возмутило нежелание подрядчика принимать какие-либо меры для борьбы с коронавирусом. После этого вахтовиков начали вывозить из рабочего городка.
В текущем году Газпром планировал поставить в Китай пять миллиардов кубометров трубопроводного газа. Как следует из уровня прокачки на середину ноября, о котором сообщают официальные источники, выполнить план не удастся.
После выхода «Силы Сибири» на полную мощность поставки должны составлять 38 миллиардов кубометров. Как показало расследование «Ленты.ру», нынешней ресурсной базы для этого может не хватить, поскольку на стадии разработки месторождения допущены многочисленные нарушения.
Последние новости
Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Названы самые популярные смартфоны в России Названы самые популярные смартфоны в России Умер создатель бренда «Б.Ю. Александров» Умер создатель бренда «Б.Ю. Александров»
Комментарии 23
Экономика , Видео , Газпром , СКР , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение