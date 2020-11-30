Греф предсказал глубину падения экономики России 

Глава Сбербанка Герман Греф предсказал глубину падения российской экономики по итогам 2020 года. По его оценке, ВВП страны потеряет 3,5-4 процента. Об этом он заявил в ходе Дня инвестора, представляя стратегию развития Сбера на ближайшие годы, пишет РИА Новости

В 2021 году экономика страны, как ожидается, вырастет на 2,5-3,5 процента. В дальнейшем она выйдет на стабильный рост, который составит 2-3 процента.