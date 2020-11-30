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Греф предсказал глубину падения экономики России 

Lenta.ru 1 час назад
Греф предсказал глубину падения экономики России
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Глава Сбербанка Герман Греф предсказал глубину падения российской экономики по итогам 2020 года. По его оценке, ВВП страны потеряет 3,5-4 процента. Об этом он заявил в ходе Дня инвестора, представляя стратегию развития Сбера на ближайшие годы, пишет РИА Новости.
В 2021 году экономика страны, как ожидается, вырастет на 2,5-3,5 процента. В дальнейшем она выйдет на стабильный рост, который составит 2-3 процента.
Согласно прогнозу Банка России, ВВП России в 2020 году обвалится на 4-5 процентов, в 2021-м вырастет на 3-4 процента. На уровень, который был до пандемии коронавируса, экономика выйдет в первой половине 2022 года. Счетная палата предсказывает, что в базовом сценарии ВВП в нынешнем году сократится на 4,2 процента, а в будущем вырастет на 2,2 процента. Минэкономразвития ожидает, что экономика в 2020 году упадет на 3,9 процента.
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Экономика , Герман Греф , Сбербанк России , Счетная палата , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости
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