Прибалтика уходит от ЕС к России из-за трески

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Реальные перспективы прибалтийских стран в ЕС стали ясны после истории с треской, отмечает Оленченко.

В октябре 2020 года министры сельского хозяйства и рыболовства ЕС договорились сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море, одним из которых является треска. Эти ограничения ударяют по интересам экономически слабых стран региона, таких как прибалтийские республики. Из-за природоохранных ограничений из Латвии и Литвы стали массово уезжать рыбаки. Часть из них переезжает в РФ по программе переселения соотечественников, часть является этническими латышами и литовцами.

История прибалтийских рыбаков является частью глобального процесса по исходу трудовой силы из региона, который связан с особенностями политики Брюсселя по Прибалтике.

После вступления в ЕС в Прибалтике закрылись многие предприятия. В 2009 году прекратила существование Игналинская АЭС, являвшаяся основой электрогенерации прибалтийских республик в советское время.

По официальным данным, в 2005–2016 годах из Литвы уехало 370 тысяч человек, Латвию в 2004–2019 годах покинуло 360 тысяч человек.

Это около 20% населения республик, причем наиболее работоспособная его часть, подчеркивает Оленченко. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия Литва и Латвия потеряют еще 20–30% от своего населения.

«В Евросоюзе существует разделение труда, которое сложилось задолго до того, как прибалтийские республики стали в 2004 году членами общеевропейской организации. До этого прибалты входили в состав СССР, а производственные мощности в их странах были созданы для советской экономики. Из-за этого проявился дисбаланс интересов с ЕС», - рассказал Оленченко.

Он напомнил, что в Советском Союзе Латвия была большим производителем сахарной свеклы. Производством сахара в ЕС занимается Дания. Чтобы решить это противоречие, в Латвии закрыли производства сахара, продав оставшиеся предприятия датчанам.

«Такое отношение европейских властей к Прибалтике генерирует там безработицу, стопорит экономическое развитие и приводит к постоянному оттоку рабочей силы из данного региона», – заключил Оленченко.