Радикальное мнение: Что ждет нефть после 1 декабря

От встречи ОПЕК+ 1 декабря ожидают продления действующих условий сокращения на какой-то период 2021 года, скорее всего, на 3-6 месяцев. Это позволит поддержать сегодняшние котировки барреля, изрядно подросшие в ноябре на новостях об успехах медиков в борьбе с COVID-19. Но опасения очередного обвала цен все же сохраняются на рынке.

Вызваны они, в первую очередь, диспропорцией роста цен и стагнацией реального спроса на нефть из-за второй волны пандемии. Недооценивать информационный фон никак нельзя, поэтому решение ОПЕК+ о дальнейшем будущем сделки окажет моментальное воздействие на котировки — удержит их на сегодняшнем уровне, либо, в случае негативного исхода переговоров или роста неопределенности, цены перейдут к снижению.

Сейчас суммарно страны ОПЕК+ сокращают добычу на 7,7 млн баррелей в сутки. По первоначальному принятому плану, в 2021 году производство нефти участниками сделки должно возрасти на 1,9 млн баррелей, а общее снижение добычи снизится до 5,8 млн баррелей в сутки. Но рост спроса замедлился и дополнительные объемы нефти на рынке сейчас не нужны.

"Цены на нефть за баррель Brent выросли выше 47 долларов за последний месяц (более чем на 25%) и уже предвосхитили последствия внедрения вакцин против COVID-19, а также продление сокращения добычи ОПЕК+ на 7,7 млн баррелей в сутки, — говорит партнер департамента консалтинга "Делойт", СНГ Йорг Дорлер. — Таким образом, в случае, если ОПЕК+ не сможет договориться о продлении сокращения, что маловероятно, нам придется ожидать значительного ценового давления на цену нефти в течение ближайших нескольких месяцев".

Более радикальное мнение высказал руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов , который считает, что страны ОПЕК+ продлять ограничения в текущем виде не будут, а обсуждение будет идти по вопросам повышения границ текущих квот. В этом случае, с учетом наличия вакцин и восстановления спроса, диапазон цен на нефть в 2021 году может составить 50-60 долларов за баррель.

В пользу этой точки зрения говорит то, что от цены нефти будут зависеть бюджеты многих нефтедобывающих стран. И поэтому, несмотря на возможное недовольство, своими квотами сокращения они не станут активно противодействовать дальнейшим мерам по стабилизации рынка, пока не исчезли неопределенности со спросом на нефть.