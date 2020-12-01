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Мишустину пожаловались на ФАС 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Мишустину пожаловались на ФАС
Фото: ТАСС
Крупные госкомпании выступили против изменений в законе «О естественных монополиях». РЖД, «Россети» и «Транснефть» направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с критикой разработанных ФАС законопроектов, которые внесены в правительство, пишет «Коммерсант».
Топ-менеджеры компаний выступили против инициатив Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о госрегулировании цен и реформировании монополий. Основные претензии монополий вызвали предложения ведомства не учитывать в тарифах амортизацию и выплату дивидендов, а учет капитальных вложений проводить не в полной мере.
Также компании не устраивает предложение по беспрепятственному получению ФАС информации и проникновению в офисы. По мнению топ-менеджеров, это может увеличить число проверок бизнеса.
Главы трех компаний указывают, что отказ от закона «О естественных монополиях» разрушит действующую систему в этой сфере, а вопросы регулирования естественных монополий существенно различаются с вопросами защиты конкуренции.
При этом осведомленный источник в одной из копаний подчеркнул, что новый закон не учитывает отраслевую специфику и, чтобы он действительно начал работать, потребуется принятие нескольких десятков подзаконных актов.
«Рамблер» писал, что ранее ФАС и Минздрав предложили разрешить поднять цены на жизненно важные лекарства, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности их производства. Ускорить решение проблемы с ценам на лекарства, входящие в список жизненно важных, чиновников побудило предупреждение фармкомпаний об отказе их производить.
По данным участников рынка, из-за роста курса доллара цены на субстанции, из которых делают лекарства, существенно выросли, а отпускные цены остались прежними.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Транснефть , Россети , ФАС , РЖД
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