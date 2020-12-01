Мишустину пожаловались на ФАС 

Топ-менеджеры компаний выступили против инициатив Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о госрегулировании цен и реформировании монополий. Основные претензии монополий вызвали предложения ведомства не учитывать в тарифах амортизацию и выплату дивидендов, а учет капитальных вложений проводить не в полной мере.

Также компании не устраивает предложение по беспрепятственному получению ФАС информации и проникновению в офисы. По мнению топ-менеджеров, это может увеличить число проверок бизнеса.

Главы трех компаний указывают, что отказ от закона «О естественных монополиях» разрушит действующую систему в этой сфере, а вопросы регулирования естественных монополий существенно различаются с вопросами защиты конкуренции.

При этом осведомленный источник в одной из копаний подчеркнул, что новый закон не учитывает отраслевую специфику и, чтобы он действительно начал работать, потребуется принятие нескольких десятков подзаконных актов.

«Рамблер» писал, что ранее ФАС и Минздрав предложили разрешить поднять цены на жизненно важные лекарства, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности их производства. Ускорить решение проблемы с ценам на лекарства, входящие в список жизненно важных, чиновников побудило предупреждение фармкомпаний об отказе их производить.

По данным участников рынка, из-за роста курса доллара цены на субстанции, из которых делают лекарства, существенно выросли, а отпускные цены остались прежними.