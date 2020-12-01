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В ближайшие пять лет РФ сможет отказаться от импортных огурцов и помидоров 

Российская Газета и ещё 2 1 декабря 2020
Россиян оставят без импортных огурцов и помидоров
Фото: РИА Новости
До 2025 года, по оценкам ведомства, валовый сбор овощей в закрытом грунте может превысить 1,5 млн тонн, то есть рост составит около 35,8% к 2019 году. При этом наибольший рост должен произойти в регионах Дальнего Востока — в 3,5 раза. Там пока наиболее остро ощущается нехватка овощей собственного производства.
На днях вице-премьер правительства Виктория Абрамченко рассказывала, что для решения этой проблемы государство предусмотрело несколько новых мер господдержки: возмещение части прямых понесенных затрат в размере 20% стоимости объекта на создание и модернизацию теплиц, увеличенный размер грантов на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов и другие.
Роман Некрасов отметил, что для всех тепличных инвестиционных проектов также были увеличены сроки кредитования до 12 лет. Кроме того, прорабатывается вопрос, чтобы включить отдельным направлением тепличные овощи в стимулирующую субсидию и таким образом дать региональным органам АПК возможность дополнительно поддерживать это направление.
За 10 лет площадь теплиц увеличилась на 40% — в прошлом году они располагались на более 22,5 тыс. га. За это время производство тепличных овощей выросло вдвое, подсчитывает руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов. По его оценке, сейчас Россия обеспечивает себя томатами только на 73%, огурцами — на 89%. Вытеснить полностью импорт мы сможем в течение пяти-шести лет, считает эксперт. В России заявлено около 80 инвестпроектов по строительству и модернизации теплиц, 50 из которых уже реализуются, и 43 выйдут на полную мощность в течение ближайших двух лет. Их реализация даст прирост в 800 тыс. тонн тепличных овощей в год. Таким образом, мы сможем достичь отметки в 2 млн тонн тепличных овощей в год.
По прогнозам Авельцова, к 2024 году среднедушевое потребление именно тепличных овощей в России достигнет 13,5 кг, тогда как еще пять лет назад оно не превышало 10 кг.
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Комментарии 2
Экономика , Дмитрий Авельцов , Виктория Абрамченко , Минсельхоз
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