Россиян оставят без импортных огурцов и помидоров

До 2025 года, по оценкам ведомства, валовый сбор овощей в закрытом грунте может превысить 1,5 млн тонн, то есть рост составит около 35,8% к 2019 году. При этом наибольший рост должен произойти в регионах Дальнего Востока — в 3,5 раза. Там пока наиболее остро ощущается нехватка овощей собственного производства.

На днях вице-премьер правительства Виктория Абрамченко рассказывала, что для решения этой проблемы государство предусмотрело несколько новых мер господдержки: возмещение части прямых понесенных затрат в размере 20% стоимости объекта на создание и модернизацию теплиц, увеличенный размер грантов на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов и другие.

Роман Некрасов отметил, что для всех тепличных инвестиционных проектов также были увеличены сроки кредитования до 12 лет. Кроме того, прорабатывается вопрос, чтобы включить отдельным направлением тепличные овощи в стимулирующую субсидию и таким образом дать региональным органам АПК возможность дополнительно поддерживать это направление.

За 10 лет площадь теплиц увеличилась на 40% — в прошлом году они располагались на более 22,5 тыс. га. За это время производство тепличных овощей выросло вдвое, подсчитывает руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов . По его оценке, сейчас Россия обеспечивает себя томатами только на 73%, огурцами — на 89%. Вытеснить полностью импорт мы сможем в течение пяти-шести лет, считает эксперт. В России заявлено около 80 инвестпроектов по строительству и модернизации теплиц, 50 из которых уже реализуются, и 43 выйдут на полную мощность в течение ближайших двух лет. Их реализация даст прирост в 800 тыс. тонн тепличных овощей в год. Таким образом, мы сможем достичь отметки в 2 млн тонн тепличных овощей в год.

По прогнозам Авельцова, к 2024 году среднедушевое потребление именно тепличных овощей в России достигнет 13,5 кг, тогда как еще пять лет назад оно не превышало 10 кг.