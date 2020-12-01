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Россия обвалила мировые цены на пшеницу 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Россия обвалила мировые цены на пшеницу
Фото: РИА Новости
Россия и Австралия обвалили мировые цены на пшеницу после того, как стало известно об их намерении увеличить предложение на рынке. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, фьючерсы на пшеницу в понедельник, 30 ноября, упали на 3,3 процента в ходе торгов на Чикагской товарно-сырьевой бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME) до минимума за 8 недель. До этого пшеница показывала прирост пять месяцев подряд, что стало самым длинным ралли за последние 13 лет.
Цены упали после того, как Австралия увеличила прогноз по урожаю пшеницы на 8 процентов, до 31,2 миллиона тонн. Против цен также сыграла Россия — крупнейший мировой поставщик этого сырья. Минсельхоз накануне предложил с середины февраля до 30 июня 2021 года увеличить квоту на экспорт зерна с 15 миллионов тонн до 17,5 миллиона тонн.
Фьючерсы на соевые бобы и кукурузу в ходе торгов также снизились. Причиной стали дожди в некоторых частях Аргентины и Бразилии. Однако ожидается, что ключевые районы произрастания бобов и кукурузы в обеих странах все же останутся засушливыми.
Ранее Министерство сельского хозяйства сообщило, что в России урожай пшеницы к середине сентября стал вторым после рекордного 2017 года. Уточнялось, что к тому моменту с полей собрали 82,9 миллиона тонн. При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 миллиона тонн. Отмечалось, что в 2017 году в стране было собрано 86 миллионов тонн пшеницы.
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Комментарии 3
Экономика , Минсельхоз , Bloomberg
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