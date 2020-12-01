Название криптовалюты Facebook изменилось 

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Консорциум Libra Association, созданный компанией Facebook, принял решение о смене названия на Diem Association. В связи с этим наименование запускаемой организацией крипловалюты Libra было изменено на Diem, сообщил во вторник исполнительный директор базирующегося в Женеве консорциума Стюарт Леви.

"Первоначальное название было связано с ранней версией проекта, получившей нелюбезный отклик. [Из-за этого] мы резко изменили этот проект", — цитирует Леви агентство Reuters.

По его словам, смена наименования призвана подчеркнуть обновленную и упрощенную структуру платформы.

Как поясняет агентство, таким образом компания обновила усилия в стремлении получить необходимое одобрение со стороны регулирующих органов.

Точные сроки эмиссии новой криптовалюты глава Diem Association не приводит. 27 ноября газета Financial Times информировала, что выпуск Libra в обращение планируется в январе 2021 года.