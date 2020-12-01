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Название криптовалюты Facebook изменилось 

ТАСС 39 минут назад
Название криптовалюты Facebook изменилось
Фото: РИА Новости
Консорциум Libra Association, созданный компанией Facebook, принял решение о смене названия на Diem Association. В связи с этим наименование запускаемой организацией крипловалюты Libra было изменено на Diem, сообщил во вторник исполнительный директор базирующегося в Женеве консорциума Стюарт Леви.

"Первоначальное название было связано с ранней версией проекта, получившей нелюбезный отклик. [Из-за этого] мы резко изменили этот проект", — цитирует Леви агентство Reuters.

По его словам, смена наименования призвана подчеркнуть обновленную и упрощенную структуру платформы.
Как поясняет агентство, таким образом компания обновила усилия в стремлении получить необходимое одобрение со стороны регулирующих органов.
Точные сроки эмиссии новой криптовалюты глава Diem Association не приводит. 27 ноября газета Financial Times информировала, что выпуск Libra в обращение планируется в январе 2021 года.
Компания Facebook в июне 2019 года объявила, что планирует выпустить собственную криптовалюту. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Власти США выразили обеспокоенность надежностью валюты, а министры финансов стран Группы семи предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы. Позднее стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и eBay.
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Комментарии
Экономика , PayPal , Visa , eBay , Financial Times , Reuters
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