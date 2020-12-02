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Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Совфед одобрил бюджет России на три года
Фото: ТАСС
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
Докладчиками по данному вопросу выступили министр финансов РФ Антон Силуанов и аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин вместо председателя палаты Алексея Кудрина, который заразился коронавирусом.
Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн руб., в 2022 году — 124,22 трлн руб., в 2023 году — 132,82 трлн руб.
Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн руб., в 2022 году — 20,6 трлн руб., в 2023 году — 22,3 трлн руб. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн руб., в 2022 году — 21,88 трлн руб., в 2023 году — 23,67 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году — 1,25 трлн руб., в 2023 году — 1,41 трлн руб.
По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн руб. в 2021 году, 1,87 трлн руб. — в 2022 году, 2,39 трлн руб. — в 2023 году.
Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в объеме 18,315 трлн руб., на 1 января 2023 года — 20,52 трлн руб., на 1 января 2024 года — 22,95 трлн руб. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме 72,0 млрд долларов, на 1 января 2023 года — 73,2 млрд долларов, на 1 января 2024 года — 73,6 млрд долларов. Объем Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн руб. (10,8% ВВП) в 2021 году, 12,49 трлн руб. (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн руб. (9,5% ВВП) в 2023 году.
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Комментарии 1
Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Андрей Батуркин , Счетная палата , Совет Федерации
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