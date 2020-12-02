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В России упал оборот наличных 

Лера Букина 3 часа назад
В России упал оборот наличных
Фото: ТАСС
Ноябрь продемонстрировал снижение оборота наличных средств на 41,9 млрд руб. Анализ был проведен Банком России. Ранее на протяжении некоторого времени он увеличивался. Это особенно наблюдалось в разгар эпидемии — в марте и апреле. Всего в руки населению, включая бизнес, попало 1,2 трлн руб. К началу октября показатели были следующими: объем наличных в обращении вырос на 21%, превысив 12,8 трлн руб. Об этом сообщает РБК.
Падение масштабного спроса на наличные деньги обусловлен тем, что ситуация с коронавирусом в стране не вынуждает россиян обналичивать деньги в большом количестве, поскольку жесткие ограничения сейчас не действуют. Граждане уже успели сформировать свои запасы наличных средств.
По мнению Банка России, население вернулось к весенней модели потребления. Стало меньше трат на непродовольственные товары, а также услуги, однако наблюдается рост спроса на лекарства и продукты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в период эпидемии 40% граждан перешли на безналичные расчеты.
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