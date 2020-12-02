Экономист: как ковид влияет на мировую экономику 

Профессор экономики Гарвардского университета Пол Антрас предположил, что пандемия коронавируса не окажет большого влияния на экономические процессы в долгосрочной перспективе. По его словам, многие важнейшие экономические показатели постепенно выходят на допандемийный уровень, сообщает РБК.

Свои доводы Антрас привел в докладе американского исследовательского Национального бюро экономических исследований. Экономист выяснил, что объем мировой торговли, который упал на 17,6% в мае 2020 года постепенно выровнял позиции за последующие 5 месяцев и в октябре вернулся на уровень января 2020 года. Профессор подчеркнул, что ущерб торговле, который был нанесен пандемией, следует считать временным, поскольку, как только правительства ослабляют ограничительные меры, торговые показатели сразу идут вверх.

Объем перевозок также продемонстрировал экстренное снижение показателей в начале пандемии — около 50%. Сфера начала восстанавливаться уже в середине июля и к августу достигла 90% от среднебазового показателя.

Также Антрас подчеркнул, что пандемия не оказала большого влияния на торговые отношения между странами. По его мнению,