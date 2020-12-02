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Совфед одобрил закон о регулировании дистанционной работы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Совфед одобрил закон о регулировании «удаленки»
Фото: ТАСС
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.
Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
В ходе доработки после первого чтения, которое п