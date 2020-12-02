В пояснительной записке к документу говорится, что масштабное распространение технологии «блокчейн» и расширение числа экономических субъектов, использующих криптовалюту, в том числе с целью получения доходов, требует законодательной определенности в части ее налогообложения.

Авторы законопроекта указывают, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности. Внесенный правительством документ вводит обязанность подавать декларацию, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.