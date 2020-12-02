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В России могут ввести налог на криптовалюту 

Аргументы Недели 2 часа назад
В Госдуму внесен законопроект о налоге на криптовалют. Автором законопроекта выступило правительство РФ.
В пояснительной записке к документу говорится, что масштабное распространение технологии «блокчейн» и расширение числа экономических субъектов, использующих криптовалюту, в том числе с целью получения доходов, требует законодательной определенности в части ее налогообложения.
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Авторы законопроекта указывают, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности. Внесенный правительством документ вводит обязанность подавать декларацию, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Минюсте раскритиковали законопроект о запрете криптовалюты.
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Экономика , Видео , Госдума , Минюст РФ , Правительство РФ
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