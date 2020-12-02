Путин определил будущее экономики РФ

Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", — сказал Путин в ходе онлайн-встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить Роснано.

"Все это находится в такой связке, для того чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь в виду и каждый из компонентов развивать полноценно. В этом смысле на ваших плечах будет большая ответственность, перед вами очень большие масштабные задачи", — добавил президент.

Путин отметил, что ему нравится настрой Куликова и пожелал ему успехов.

"Действительно, для нас было чрезвычайно важно толкнуть эту телегу, толкнуть этот поезд, чтобы он поехал, разогнался, чтобы мы набирались компетенций, продолжали исследования в этой области и умели бы применять эти исследования, что важно. Применять их. Прикручивать к задачам, которые стоят перед страной, эффективно использовать", — сказал глава государства.

Он назвал это чрезвычайно важной задачей, которая стоит перед компанией.

"Ясно, что определенные издержки на этом первом этапе неизбежны. Так было при любом крупном общенациональном проекте. Но я очень надеюсь на то, что вам удастся, имею в виду и ваш опыт, и в то же время такой молодой задор, в хорошем смысле этого слова, который у вас имеется, чувствуется, использовать для того, чтобы накопленный багаж знаний и компетенций компании использовать для того, чтобы сделать следующий мощный рывок вперед, чтобы не только запустить этот процесс — я считаю, что он запущен, — но и сделать его эффективным с экономической точки зрения, обеспечить более широкое внедрение по всем направлениям деятельности экономики", — отметил Путин.

Он уточнил, что это востребовано и в гражданской сфере, и в военной области.