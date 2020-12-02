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Путин заявил, что у экономики нет будущего без развития нанотехнологий 

Прайм и ещё 2 51 минуту назад
Путин определил будущее экономики РФ
Фото: РИА Новости
Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", — сказал Путин в ходе онлайн-встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить Роснано.

"Все это находится в такой связке, для того чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь в виду и каждый из компонентов развивать полноценно. В этом смысле на ваших плечах будет большая ответственность, перед вами очень большие масштабные задачи", — добавил президент.

Путин отметил, что ему нравится настрой Куликова и пожелал ему успехов.
"Действительно, для нас было чрезвычайно важно толкнуть эту телегу, толкнуть этот поезд, чтобы он поехал, разогнался, чтобы мы набирались компетенций, продолжали исследования в этой области и умели бы применять эти исследования, что важно. Применять их. Прикручивать к задачам, которые стоят перед страной, эффективно использовать", — сказал глава государства.
Он назвал это чрезвычайно важной задачей, которая стоит перед компанией.
"Ясно, что определенные издержки на этом первом этапе неизбежны. Так было при любом крупном общенациональном проекте. Но я очень надеюсь на то, что вам удастся, имею в виду и ваш опыт, и в то же время такой молодой задор, в хорошем смысле этого слова, который у вас имеется, чувствуется, использовать для того, чтобы накопленный багаж знаний и компетенций компании использовать для того, чтобы сделать следующий мощный рывок вперед, чтобы не только запустить этот процесс — я считаю, что он запущен, — но и сделать его эффективным с экономической точки зрения, обеспечить более широкое внедрение по всем направлениям деятельности экономики", — отметил Путин.
Он уточнил, что это востребовано и в гражданской сфере, и в военной области.

"Что касается вопросов, которые вы сейчас вскользь затронули, связанных с поддержкой компании, то действительно, определенные предложения уже и правительство сформулировало, все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше", — отметил Путин.

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Экономика , Сергей Куликов , Владимир Путин , Роснано , Военно-промышленная комиссия
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