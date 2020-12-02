Его строительство возобновится в ближайшую субботу, но речь идет о небольшом участке в немецких водах. При этом есть еще и датский участок, и строительство трубы там все еще под вопросом. Тем временем Bild сообщил о новой схеме для обхода американских санкций против газопровода.

Американские санкции имеют такое свойство, как вторичность. И даже если операция пройдет через прослойку, для американцев это будет, скорее всего, не важно, если они действительно захотят наложить санкции на того, кто помогает достраивать газопровод. Возможно, что этот климатический фонд пригодится потом, когда речь пойдет о заполнении трубы. Он будет свидетельствовать, что поставка по ней российского газа безопасна для экологии.