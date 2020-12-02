А вот дальше, возможно, начнется самое интересное. Недавно сообщалось
, что с «Северным потоком — 2» из-за возможных американских санкций частично отказался работать норвежский сертификатор. Он должен сертифицировать строительство трубы на датском участке и оценить соответствие газопровода экологическим требованиям. И тогда датское энергетическое агентство лаконично объявило
, что оператор «Северного потока — 2» может заключить договор с другой компанией. И больше ничего не сказало. Хотя хотелось бы узнать, а какая компания удовлетворит Копенгаген? Российская, например, подойдет?