От Украины отворачиваются иностранные инвесторы

"Украинская экономика теряет резервы, за счет которых может развиваться. Капитальные инвестиции по итогам первого полугодия сократились почти на 35%. Запас прямых иностранных инвестиций за тот же период сократился более чем на 2% и стал меньше на 1,1 миллиарда долларов. Ситуация продолжает ухудшаться: приток прямых иностранных инвестиций за три квартала 2020 года составил всего 0,2 млрд долларов, что в 20 с лишним раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это уже критически низкая отметка", – приводит слова Левочкина сайт партии в среду.