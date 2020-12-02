Германия отказывается от российского угля 

Германия значительно сократит закупки угля из России с 1 января 2021 года, пишет Deutche Welle.

1 января в ФРГ будет отключено сразу 11 работающих на каменном угле электростанций суммарной мощностью около 4,8 ГВт. После этого спрос уголь, поставки которого в Германию примерно на 45% обеспечивает Россия, неминуемо упадет.

Издание отмечает, что сокращение закупок ударит по угольному региону РФ Кузбассу, по РЖД , для которых уголь составляет основу всех грузовых перевозок, а также по угольным терминалам в портах Санкт-Петербурга и Мурманска.

В июле 2020 года в Германии был принят закон, предусматривающий прекращение угольной генерации в Германии в 2038 году с возможностью досрочного завершения этого процесса. При этом предполагается, что наиболее активно будут закрываться электростанции, работающие на каменном угле.

Импорт каменного угля снижается в Германии с 2014 года, с 2017 года падение заметно ускорилось. Однако закупки российского угля росли из-за сокращения поставок из других стран. В 2019 году его отгрузки в ФРГ выросли более чем на 54% до 21,3 млн тонн, что обеспечило выручку в 1,4 млрд долларов. На немецкий рынок пришлось около 10% всего угольного экспорта РФ по массе и стоимости.

Однако уже в 2020 году краткосрочный всплеск спроса закончился. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), за первые девять месяцев суммарный импорт каменного угля составил всего 17,7 млн тонн, из которых 7,9 млн были закуплены в России.

Согласно подсчетам DW, по итогам 2020 года поставки российского каменного угля в Германию упадут по сравнению с прошлым годом более чем на 50% и окажутся ниже показателя 2018 года.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе в Латвии заявили о «драматическом сокращении» поставок российского угля из-за длительной бюрократической процедуры таможенного оформления. Так, в Латвии заявили, что в октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольных грузов, а в ноябре — 100%.