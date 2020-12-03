России предрекли новый кризис

"Однако ждать восстановления раньше, чем в конце 2021 года — не стоит, скорее даже не раньше 2022 года. Что касается доходов, они могут так и не восстановиться. В конце концов, если мерить в долларах, то с 2013 года наши доходы упали минимум вдвое и так и не восстановились", — подчеркивает специалист.