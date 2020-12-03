России предрекли новый кризис

Нынешний кризис стал одним из мощнейших за последние годы. Фактически экономика многих регионов, особенно тех, которые и до пандемии находились на дне большинства профильных рейтингов, рухнула. Об этом рассказал кандидат экономических наук Михаил Белый
, сообщает
Regnum.
Ключевая особенность нынешнего кризиса — его продолжительность, подчеркнул эксперт. Уже почти год мы живем в исключительно стрессовых условиях, и самое главное — пока нет никакого понимания, когда появится пресловутый свет в конце тоннеля. Огромное число регионов без регулярной помощи федерального центра не справятся.
"На сегодняшний день основу экономического благополучия страны составляют всего несколько регионов — помимо Москвы, я бы выделил Тюменскую область, Башкирию, Татарстан, — отметил Михаил Белый. — Бюджетные возможности регионов исчерпаны, и следующий кризис, который грозит — кредитный. Сейчас львиная доля регионов имеет кредитные обязательства, которые не в состоянии исполнить. Полагаю, что по своему масштабу таких экономических катаклизмов мы в последние 20 лет не переживали".
Остроту кризиса усугубляет то, что сроки восстановления экономики пока не достаточно ясны. Эксперты сходятся во мнении, что, возможно, нам придётся ждать не менее двух лет. Так, директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков
напоминает, что почти две трети регионов оказались на грани банкротства.
"Однако ждать восстановления раньше, чем в конце 2021 года — не стоит, скорее даже не раньше 2022 года. Что касается доходов, они могут так и не восстановиться. В конце концов, если мерить в долларах, то с 2013 года наши доходы упали минимум вдвое и так и не восстановились", — подчеркивает специалист.
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