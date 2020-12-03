Нефтяной покер: сможет ли РФ сохранить сделку ОПЕК+

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти на 2021-й год. Решающее заседание по этому вопросу было перенесено с 1 на 3 декабря. Как сообщают инсайдеры, пока что участники соглашения не могут преодолеть серьезные противоречия, возникшие между ними.

Сейчас добыча нефти ограничена 7,7 миллионами баррелей в сутки. Саудовская Аравия выступает за то, чтобы продлить сделку с этими параметрами как минимум на несколько месяцев. Но ряд стран хотели бы наращивать добычу на 1,9 млн баррелей в сутки уже с января. Россия предлагает компромиссный вариант — увеличивать добычу с января, но только на 0,5 млн баррелей в месяц.

Проблема в том, что на фоне пандемии коронавируса не ясно, как будет восстанавливаться спрос на энергоресурсы, поэтому нельзя определить наверняка, насколько велик риск от увеличения добычи.

Напомним, что когда в марте 2020 года ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки, цены на нефть рухнули и доходили до 19 долларов за баррель Brent в апреле.

Как считает ведущий аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев, если подобный сценарий повторится сейчас, нефть может снова пойти вниз, правда, не так радикально. Зато в случае успеха есть шанс, что котировки вырастут до 50 долларов за баррель.

— Если сделка в очередной раз сорвется, это отрицательно скажется на рынке, но такого обвала, как в прошлом году, не произойдет. Тогда обвал произошел не только на фоне срыва сделки, но и резкого 30-процентного падения импорта нефти Китаем, который находился на пике карантина.

Сегодня такой ситуации нет. Китай не закрывается на новый карантин и не снижает импорт нефти. Да и в Европе, несмотря на новую вспышку коронавируса и локдауны, такого глобального падения спроса тоже не происходит. Поэтому даже если сделка ОПЕК+ развалится, снижение цен произойдет, но не так существенно. Мы увидим проседание максимум до 35-36 долларов за баррель, но не до 20.

Хотя я полагаю, что события не пойдут по такому негативному сценарию. С одной стороны, на рынок давят накопленные запасы, но с другой, ситуация не столь катастрофична, как весной. И полного разрыва сделки не случится.

«СП»: — Почему тогда не удалось договориться сразу?

— Противоречия между участниками действительно есть. Кому-то по экономическим причинам необходимо наращивать добычу. Кто-то, как Россия, считает, что нужно придерживаться первоначального плана и выйти с января на небольшое повышение, о котором договаривались весной, а кто-то хочет продлить действующие ограничения на пару месяцев и посмотреть, что будет.

Никто не хочет отменять сделку, но некоторым странам нужно наращивать добычу — Ливии, Арабским Эмиратам. Как выяснилось, не хотят снижать добычу казахи. Это проблема отдельных стран.

Полагаю, нынешняя заминка вызвана тем, что сторонам нужно, чтобы было принято согласованное решение. Вплоть до того, что кому-то придется пойти на уступки. Так было, например, весной, когда Мексика заупрямилась и не захотела сильно снижать добычу. Тогда другие члены ОПЕК+ сделали для нее исключение. А когда потом некоторые страны не смогли придерживаться уже принятого решения, Саудовская Аравия взяла на себя дополнительные объемы по снижению, только чтобы сделка не распалась.

Думаю, и сейчас будут найдены какие-то компромиссные решения, потому что для рынка важнее даже не конкретные объемы, а сам факт того, что соглашение продолжает действовать. Понимание этого у ОПЕК+ есть, и какое-то решение будет выработано. Возможно, кому-то придется взять на себя большую долю в сокращении.

Игроки «нефтяного покера» сейчас в сложном положении, каждый хочет не потерять свою долю и не уступить ее конкурентам, но в то же время не обвалить рынок. Эта игра с блефом, выполнением и невыполнением обязательств будет продолжаться еще долго. Не нужно все принимать за чистую монету. Но и заявления для прессы должны быть очень выверенными и точными, поддерживающими оптимизм на рынке.

«СП»: — Как то или иное решение ОПЕК+ скажется на ценах на нефть?

— Если пройдет предложение Саудовской Аравии продлить нынешние ограничения еще не несколько месяцев, хотя шансов на это не слишком много, то цена вполне может пойти наверх. Деловая активность в мире и спрос восстанавливаются, запасы медленно, но снижаются. Похоже, что вторая волна коронавируса уже прошла пик и пойдет на спад. В таких условиях продление снижения добычи хорошо поддержит цену, поэтому она вполне может вырасти до 50 долларов за баррель.

Руководитель экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Алексей Белогорьев считает, что если договориться странам не удастся, цены на нефть снова вернутся в район 40 долл. за баррель.

— В отличие от весны, речи о срыве сделки все же не идет. Стороны только обговаривают ее дальнейшие параметры на 2021 год. Дискуссия ведется вокруг того, чтобы перенести увеличение добычи на 1,9 млн баррелей с 1 января на 1 апреля, но не вокруг того, чтобы вообще отменить сделку.

Возникшие противоречия вполне очевидны. На рынке нефти развернулась жестокая конкуренция, и любые компании и страны готовы участвовать в соглашениях, только если они четко понимают, в чем их выгода. Экономическая ситуация во всех странах тяжелая из-за пандемии, поэтому все хотят получить максимальный краткосрочный эффект с точки зрения экспортных доходов от продажи нефти.

Одно дело, когда цены на рынке опустились до 25-30 долларов за баррель. Тогда продавать не очень выгодно и самим производителям, и они с легкостью соглашаются на ограничения. И другое дело, когда цены приближаются к 50 долларам. Это уровень, при котором компании хотят продавать максимально много нефти.

Поэтому все хотят загребать жар чужими руками и пытаются выторговать себе максимально выгодные условия. Все понимают, что увеличивать добычу с 1 января не желательно, так как ситуация со спросом на фоне коронавируса тяжелая. Но никто не хочет брать эту ношу на себя, и надеется переложить ее на других участников.

Кроме того, для многих компаний, в том числе для российских, существенное сокращение добычи, о котором договорились в апреле, является тяжелым техническим испытанием. Многие скважины пришлось законсервировать, и некоторые из них не подлежат восстановлению. Приходится бурить новые скважины, а это дополнительные расходы, снижение рентабельности разработки месторождений и нарушений планов компаний. Для России это особенно актуально, учитывая наши непростые геологические и климатические условия.

Поэтому сейчас переговоры ОПЕК+ похожи на восточный базар, на котором все пытаются выторговать максимально выгодные условия, в то же время понимая нежелательность восстановления добычи.

«СП»: — Что, если сокращать добычу согласятся не все страны?

— Должно быть какое-то общее решение. И так есть страны, которые не подпадают под общие ограничения. Актуальна и проблема Ирана, который во втором полугодии может существенно восстановить добычу, выйдя из-под санкций. Россия предложила компромисс, который может быть для всех выгодным.

«СП»: — Если договориться о параметрах сделки не удастся, что будет с ценами на нефть?

— Существенный ноябрьский рост цен на нефть объясняется именно тем, что финансовые участники рынка уже заложили в них ожидания того, что ОПЕК+ перенесет увеличение добычи на апрель. Любое иное решение приведет к коррекции цен. А если страны примут решение об увеличении добычи на 1,9 млн барр. уже в январе, это может вызвать существенное снижение цен. Они могут уйти ниже 40 долларов за «бочку» очень быстро.