Курс доллара: обвалится ли рубль в январе 

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Эксперт ТелеТрейд Марк Гойхман считает, что в январе 2021 года курс доллара нарушит традицию и не пойдет вверх. По мнению эксперта, доллар в начале нового года может упасть до 73-х.

Гойхман напомнил, что российская валюта обычно падает в январе из-за долгих выходных: спрос на валюту в это время выше, а предложение рублей — меньше.

В январе 2021-го, по мнению эксперта, на рубль будут влиять другие обстоятельства: заболеваемость коронавирусом, старт массовой вакцинации, спрос на энергоносители, угроза санкций, интерес инвесторов к риску и российским активам.

В зависимости от того, какие сценарии реализуются, доллар в январе будет стоить 73-80 рублей, а евро — 88-94 рублей.

Пока, по словам аналитика, рубль получает поддержку благодаря «общему оптимизму» на рынках.

До конца недели на российской валюте будут отражаться показатели деловой активности в США, Великобритании, Евросоюзе и Китае. Перед выходными появятся данные об американском рынке труда и ноябрьской инфляции в России. Гойхман считает, что доллар в ближайшие дни будет находиться в коридоре 74,5-77 рублей, евро — 89,7-91,9 рублей.