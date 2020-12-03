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Курс доллара: обвалится ли рубль в январе 

Сергей Василенок 1 час назад
Курс доллара: обвалится ли рубль в январе
Фото: ТАСС
Эксперт ТелеТрейд Марк Гойхман считает, что в январе 2021 года курс доллара нарушит традицию и не пойдет вверх. По мнению эксперта, доллар в начале нового года может упасть до 73-х.
Гойхман напомнил, что российская валюта обычно падает в январе из-за долгих выходных: спрос на валюту в это время выше, а предложение рублей — меньше.
В январе 2021-го, по мнению эксперта, на рубль будут влиять другие обстоятельства: заболеваемость коронавирусом, старт массовой вакцинации, спрос на энергоносители, угроза санкций, интерес инвесторов к риску и российским активам.
В зависимости от того, какие сценарии реализуются, доллар в январе будет стоить 73-80 рублей, а евро — 88-94 рублей.
Пока, по словам аналитика, рубль получает поддержку благодаря «общему оптимизму» на рынках.
До конца недели на российской валюте будут отражаться показатели деловой активности в США, Великобритании, Евросоюзе и Китае. Перед выходными появятся данные об американском рынке труда и ноябрьской инфляции в России. Гойхман считает, что доллар в ближайшие дни будет находиться в коридоре 74,5-77 рублей, евро — 89,7-91,9 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 2 декабря курс доллара падал на 52,75 копейки, до 75,32 рубля. Евро потерял 48,5 копейки и стоил 91 рубль.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Марк Гойхман , ЕС , Московская биржа
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