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Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40% 

Прайм 1 час назад
Европа сократила импорт СПГ на 40%
Фото: Reuters
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на европейские терминалы в последний месяц осени снизились на 39% по отношению к ноябрю прошлого 2019 года, пишет портал Neftegaz.RU со ссылкой на данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.
В ноябре 2020 года поставки СПГ в Европу составили 6,704 млрд кубов, рост к октябрю текущего года (5,97 млрд кубов) составил 12%.
Отмечается, что поставки в октябре — минимум за последние 2 года.
В сентябре по отношению к августу этого года, а потом и в октябре к сентябрю, поставки сжиженного газа снижались вопреки сезонному тренду роста потребления перед отопительным сезоном.
В годовом выражении импорт СПГ в ноябре-2020 сократился абсолютно во все европейские страны, которые владеют приемными регазификационными СПГ-терминалами. Не обошло это и страны ЕС, которые являются ярыми борцами за независимость от газа "Газпрома". Литва снизила покупку СПГ на 34%, Польша — на 3,6%.
Что касается американского СПГ, то в ноябре страна поставила 5 танкеров на Северо-Запад континентальной Европы: по 2 в Голландию и Бельгию и 1 во Францию. В октябре текущего года таких танкеров было только 4.
В Великобританию в этом ноябре только пришел большой караван танкеров — 10 кораблей — из США. В октябре этого года и ранее таких поставок не было.
А что касается Катара, который раньше выступал практически монополистом в поставках СПГ в Великобританию, то эмират почти ушел и с рынка северо-западной континентальной Европы, и из Великобритании. В ноябре эти сегменты получили по одному катарскому танкеру.
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Экономика , Газпром , ЕС
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