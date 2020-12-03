Названа стоимость мер поддержки регионов РФ в пандемию

"Это поможет им выполнить социальные обязательства в текущем году, выплатить заработную плату, закупить лекарства, поддержать жилищно-коммунальное хозяйство, а также реализовать проекты, которые нужны для того, чтобы обеспечить людям комфортные условия для проживания", — добавил Мишустин.