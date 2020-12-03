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Мишустин озвучил стоимость мер поддержки регионов на фоне пандемии 

Прайм 1 час назад
Названа стоимость мер поддержки регионов РФ в пандемию
Фото: РИА Новости
Поддержка регионов на фоне пандемии обойдется в этом году федеральному центру в 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня примем решение о выделении еще одного транша помощи на обеспечения сбалансированности их (регионов — ред.) бюджетов, направим на эти цели 10 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что средства получат еще 25 регионов.

"Это поможет им выполнить социальные обязательства в текущем году, выплатить заработную плату, закупить лекарства, поддержать жилищно-коммунальное хозяйство, а также реализовать проекты, которые нужны для того, чтобы обеспечить людям комфортные условия для проживания", — добавил Мишустин.

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Экономика , Михаил Мишустин
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