В мире рекордно подорожала еда

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары резко выросли в ноябре, достигнув самого высокого уровня почти за шесть лет. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН , среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в ноябре 105,0 пункта, что на 3,9% выше, чем в октябре, и на 6,5% больше аналогичного показателя 2019 года.

Согласно опубликованному на сайте организации докладу, индекс продовольственных цен достиг самого высокого значения с 2014 года. Отмечается, что в ноябре наблюдался рост всех субиндексов. Так, индекс цен на растительные масла ФАО за месяц возрос на 14,5% из-за "продолжающегося роста цен на пальмовое масло, связанного с резким сокращением мировых запасов".

Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 2,5% по сравнению с октябрем, на сахар — на 3,3%, а на мясо — на 0,9%. Отмечается, что индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 0,9% и достиг почти 18-месячного максимума.

ФАО также скорректировала прогноз по мировому производству зерновых в 2020 году, понизив его до отметки в 2 742 млн тонн. Отмечается, что данный показатель на 1,3% превышает результат предыдущего года.

В организации также перечислили факторы, которые угрожают мировой продовольственной безопасности, среди них пандемия COVID-19, ураганы в Центральной Америке и наводнения в Африке. "45 стран, в том числе 34 африканские, по-прежнему нуждаются в продовольственной помощи", — указывается в докладе.