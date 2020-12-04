ОПЕК+ завершила «Игру престолов» 

Страны ОПЕК+ в четверг, наконец, приняли решение о том, какими должны быть параметры сделки о сокращении добычи нефти с 2021 года: альянс перейдет к постепенному ежемесячному ослаблению ограничений и уже в январе вернет на рынок 500 тысяч баррелей в сутки.

Решение ОПЕК+, пожалуй, отчасти можно называть неожиданным. Хотя в некоторой степени идея постепенного ослабления квот проскальзывала во время подготовки к заседанию (ее предлагал Казахстан), все же рынок был уверен, что альянс сосредоточен на сохранении текущих уровней сокращения на первый квартал 2021 года. Казалось лишь, что нужно решить технические разногласия и убедить всех поддержать этот вариант.

Суть конфликта в ОПЕК+ на этот раз заключалась в том, что ОАЭ были недовольны дисциплиной соблюдения обязательств некоторыми участниками. Тогда как соблазн "качать больше" есть у всех, некоторые решают им воспользоваться, а другие, включая сами Эмираты, исправно несут свое бремя.

Дошло до того, что по этой причине заседание ОПЕК 30 ноября завершилось без итогового решения, даже при общем консенсусе продлить действующие квоты. Эмираты настаивали: "двоечники" должны пообещать вернуть долги, а СМИ активно начали писать, что ОАЭ пошли против своего старшего брата — Саудовской Аравии, выдвигая свои условия.

В итоге, в ОПЕК+ было принято решение взять двухдневный тайм-аут на дополнительные консультации, во время которого в информационном поле была полная тишина. Лишь утром в четверг начали появляться первые подробности: переговоры в ОПЕК+ теперь сосредоточены на постепенном росте добычи, с января — не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщалось в СМИ. В целом, похожее решение с некоторыми деталями и поправками и было принято.

ХОРОШЕГО ПОНЕМНОГУ

ОПЕК+ считает, что ограничительные меры в связи со "второй волной" коронавируса продолжают тормозить восстановление спроса, особенную неопределенность альянс связывает с зимними месяцами. Поэтому, как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации вице-премьер РФ Александр Новак , ослаблять ограничения добычи сразу на 2 миллиона баррелей в сутки, как предполагали старые условия, небезопасно для рынка.

Тем не менее, на рынке есть и позитивная динамика, поэтому теперь в январе планируется рост производства ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки, то есть общее сокращение добычи альянса от уровня октября 2018 года уменьшится до 7,2 миллионов. Ослабление квот будет пропорциональным по всем, то есть на Россию придется 125 тысяч. Далее все министры ОПЕК+ будут собираться ежемесячно, чтобы определить шаг по добыче на следующий месяц, но не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки согласно условиям на рынке.

"Мы готовы будем при анализе учитывать как и позитивные факторы, так и негативные, поэтому решение может быть в разную сторону. При этом мы исходим из того, что корректировка, то есть каждое изменение, будет происходить не больше, чем на 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно", — сказал Новак.

Кроме того, до 31 марта продлевается период, когда отстающие в сокращении добычи нефти страны могут восполнить свои долги. По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, выбранные параметры сделки ОПЕК+ удобны для таких государств, так как позволяют сейчас просто повременить с ростом производства.

Таким образом, компромиссный вариант был достигнут, и именно за него выступала Россия, сказал Новак. "Мы видим и много позитивных факторов, которые позволяют нам принимать решения о том, что частично уже добычу надо начинать восстанавливать… И позиция России на переговорах была в том, чтобы с января месяца начинать восстанавливать добычу. На это влияют такие факторы, как появление новых вакцин, дополнительно к тем, которые зарегистрированы в РФ", — отметил он.

Что касается Саудовской Аравии, то глава минэнерго королевства неоднократно подчеркнул, что его позиция всегда заключается в одновременном сохранении компромисса в ОПЕК+ и спокойствия рынка. Именно таким и стало решение в четверг, после которого бен Сальман заявил журналистам — альянс всегда ведет себя ответственно, доказывая приверженность сделке высокими результатами, поэтому не нужно преувеличивать градус обсуждений в ОПЕК+.