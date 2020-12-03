ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти

ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти: с января на 500 тысяч баррелей в сутки, а далее по итогам ежемесячных заседаний — не более чем на этот объем, в зависимости от условий на рынке, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Согласованное решение — повышение добычи на 500 тысяч баррелей в стуки с января. Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке", — сказал собеседник агентства.

"Далее рост добычи будет зависеть от рыночных условий, но не более 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно", — добавил он.