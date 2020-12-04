Байден заявил о тяжелом положении в экономике США

Представленная Министерством труда США статистика по безработице свидетельствует о тяжелом положении в американской экономике, необходимо срочно принять меры для ее стимулирования в свете пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении избранного президента США Джозефа Байдена

Согласно последним данным Министерства труда США, уровень безработицы в стране сократился с 6,9% в октябре до 6,7% в ноябре, при этом количество рабочих мест за месяц увеличилось лишь на 245 тыс. Эксперты высказывают обеспокоенность в связи с тем, что в последние пять месяцев ежемесячный рост числа рабочих мест в стране значительно ниже ожидаемых показателей.

По словам Байдена, поступившие данные "показывают, что экономика замедляется".

"Они подтверждают, что мы сейчас по-прежнему находимся в условиях одного из худших кризисов современности в сфере экономики и занятости", — полагает демократ.

Байден отметил необходимость того, чтобы действующий американский лидер Дональд Трамп Конгресс США незамедлительно согласовали план мер по стимулированию экономики страны, которой был нанесен серьезный ущерб из-за пандемии. Проводившиеся несколько месяцев Белым домом и законодателями переговоры о данных мерах зашли в тупик в конце августа.

"Если Конгресс США и президент Трамп не начнут действовать, к концу декабря 12 млн американцев лишатся выплат по безработице, которые позволяют им питаться и оплачивать счета", — подчеркнул демократ.