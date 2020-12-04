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Байден: статистика по безработице свидетельствует о тяжелом положении в экономике США 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Байден заявил о тяжелом положении в экономике США
Фото: Reuters
Представленная Министерством труда США статистика по безработице свидетельствует о тяжелом положении в американской экономике, необходимо срочно принять меры для ее стимулирования в свете пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении избранного президента США Джозефа Байдена.
Согласно последним данным Министерства труда США, уровень безработицы в стране сократился с 6,9% в октябре до 6,7% в ноябре, при этом количество рабочих мест за месяц увеличилось лишь на 245 тыс. Эксперты высказывают обеспокоенность в связи с тем, что в последние пять месяцев ежемесячный рост числа рабочих мест в стране значительно ниже ожидаемых показателей.
По словам Байдена, поступившие данные "показывают, что экономика замедляется".

"Они подтверждают, что мы сейчас по-прежнему находимся в условиях одного из худших кризисов современности в сфере экономики и занятости", — полагает демократ.

Байден отметил необходимость того, чтобы действующий американский лидер Дональд Трамп и Конгресс США незамедлительно согласовали план мер по стимулированию экономики страны, которой был нанесен серьезный ущерб из-за пандемии. Проводившиеся несколько месяцев Белым домом и законодателями переговоры о данных мерах зашли в тупик в конце августа.

"Если Конгресс США и президент Трамп не начнут действовать, к концу декабря 12 млн американцев лишатся выплат по безработице, которые позволяют им питаться и оплачивать счета", — подчеркнул демократ.

Во вторник в Конгрессе США был представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования американской экономики. Подготовила этот законопроект группа членов Сената Конгресса, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в среду поддержали данную инициативу и предложили рассматривать ее в качестве отправной точки для консультаций. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не стал поддерживать этот вариант законопроекта, а предложил свой.
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Комментарии 1
Экономика , Митч Макконнелл , Чак Шумер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США
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