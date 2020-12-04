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Курс доллара: рубль достиг трехмесячного максимума 

Сергей Василенок 58 минут назад
Курс доллара: рубль достиг трехмесячного максимума
Фото: ТАСС
В четверг, 3 декабря, курс доллара на бирже падал до 74,26 рубля, это рекорд для российской валюты за последние три месяца.
Курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 68 копеек, до 74,39 рубля. Евро на торгах падал на 59 копеек, до 90,29 рубля.
Опрошенные агентством эксперты объяснили, что рубль достиг трехмесячного максимума благодаря росту нефтяных цен: стоимость барреля подскочила почти на три процента.
Нефтяным ценам не помешали новости о решении ОПЕК+ повысить нефтедобычу с января на 500 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страны ОПЕК+ ослабят сокращение добычи на 25 процентов.
Аналитики отметили, что также рублю помогает рост западных фондовых индексов, начавшийся на фоне новостей о сокращении безработицы в США.
Эксперт «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что российская валюта попробует закрепиться в границах 73-75 рублей за доллар. Он предупредил, что из-за ухудшения внешнего фона доллар в ближайшие дни может резко вернуться к росту и не падать ниже 75 рублей.
Как писал «Рамблер», аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман прогнозирует, что в начале 2021 года курс доллара может упасть до 73 рублей.
Он рассказал, что в новом году на российскую валюту будут влиять старые факторы: ситуация с пандемией, сроки вакцинации, нефть, санкционная угроза. Гойхман считает, что доллар будет находиться в коридоре 73-80 рублей, а евро — 88-94 рублей.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Александр Бахтин , Марк Гойхман
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