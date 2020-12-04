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Мишустин предложил ЕАЭС расширять маркировку товаров 

Российская Газета и ещё 3 2 часа назад
Мишустин предложил ЕАЭС расширять маркировку товаров
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал партнеров по Евразийскому экономическому союзу постепенно расширять группы товаров, обязательных для маркировки. Этот механизм он считает передовой технологией, которая значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды.

"Проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты", — обратил он внимание, выступая на Евразийском межправительственном совете.

Введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка. Сначала его оценивали в 400 миллионов пар, но с начала года в легальный оборот введено более миллиарда.
При торговле внутри ЕАЭС коды для маркировки можно получать беспрепятственно, заметил Мишустин, государства-члены подключаются к системе по мере готовности и без определения жестких сроков.

"Учитывая это, предлагаем нашим коллегам активизировать совместную работу над реализацией соглашения, чтобы поэтапно перейти к системе маркировки на определенные группы товаров", — предложил председатель правительства России.

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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ЕАЭС
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