Мишустин предложил ЕАЭС расширять маркировку товаров 

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал партнеров по Евразийскому экономическому союзу постепенно расширять группы товаров, обязательных для маркировки. Этот механизм он считает передовой технологией, которая значительно снижает объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, способствует созданию конкурентной бизнес-среды.

"Проекты, запущенные в этой сфере, уже принесли свои результаты", — обратил он внимание, выступая на Евразийском межправительственном совете.

Введение маркировки обуви позволило точнее определить глубину внутреннего рынка. Сначала его оценивали в 400 миллионов пар, но с начала года в легальный оборот введено более миллиарда.

При торговле внутри ЕАЭС коды для маркировки можно получать беспрепятственно, заметил Мишустин, государства-члены подключаются к системе по мере готовности и без определения жестких сроков.