Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.34
91.15
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
49.20
–0.16 Золото
1841.88
+0.02 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2166
+0.0287
19.11
1.1879
01.12
23.11
09.11

В Кремле оценили планы США о новых санкциях против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 2 часа назад
В Кремле отреагировали на планы США по «Севпотоку-2»
Фото: РИА Новости
Санкционные устремления США против "Северного потока — 2" являются проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащей нормам международного права, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", говорится в пояснительном документе.
Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета — как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.

"Точно так же, как ко всем остальным санационным устремлениям американской стороны. В контексте "Северного потока — 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции. Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли, и кроме того, международного права", — ответил Песков на вопрос журналистов, как к ситуации относятся в Кремле.

Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Комментарии 3
Экономика , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение