В Кремле отреагировали на планы США по «Севпотоку-2»

"Точно так же, как ко всем остальным санационным устремлениям американской стороны. В контексте "Северного потока — 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции. Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли, и кроме того, международного права", — ответил Песков на вопрос журналистов, как к ситуации относятся в Кремле.