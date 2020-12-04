В Кремле отреагировали на планы США по «Севпотоку-2»

Санкционные устремления США против "Северного потока — 2" являются проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащей нормам международного права, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", говорится в пояснительном документе.
Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета — как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
"Точно так же, как ко всем остальным санационным устремлениям американской стороны. В контексте "Северного потока — 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции. Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли, и кроме того, международного права", — ответил Песков на вопрос журналистов, как к ситуации относятся в Кремле.