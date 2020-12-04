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В Германии объявили о прогрессе в спорах с США вокруг «Северного потока 2 

Прайм 1 час назад
В ФРГ объявили о прогрессе в спорах с США по «СП-2»
Фото: ТАСС
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода "Северный поток 2", "переговоры должны состояться".

"Тот факт, что США теперь хотят освободить европейские правительства и их органы от санкций, конечно, я приветствую — и эти переговоры должны состояться. Это прогресс", — заявил Эрнст РИА Новости, добавив, что "федеральное правительство (Германии) теперь обязано недвусмысленно указать в ходе этих переговоров, что суверенитет Германии и ЕС не подлежит обсуждению".

Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Как сообщил еженедельник Spiegel, проект больше не предусматривает наложение санкций на правительства и государственные ведомства стран Европы, которые занимаются сертификацией "Северного потока 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.
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Экономика , Клаус Эрнст , Газпром , ЕС , Shell , РИА Новости
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