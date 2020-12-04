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Кремль резко напомнил США о нормах международного права 

Сергей Василенок 1 час назад
Кремль резко напомнил США о нормах международного права
Фото: Nord Stream AG
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва считает расширение США санкций против газопровода «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции и будет делать все для защиты своих интересов. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2021 год. В нем содержатся антироссийские санкции, затрагивающие текущее строительство газопровода «Северный поток-2». Речь идет о запрете страховым и сертификационным компаниям участвовать в реализации масштабного проекта.

«В контексте «Северного потока — 2» считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции», — заявил Дмитрий Песков, комментируя расширение санкций против России.

Он отметил, что в Кремле оценивают решение Конгресса, как противоречащее «принципам международной торговли и международного права».

«Безусловно, мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов», — подчеркнул Песков.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Против его строительства выступают США, которые ранее уже ввели ряд санкций. Сразу после их введения трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы. Однако Россия намерена достроить газопровод собственными силами.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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