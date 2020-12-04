Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.39
90.23
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
48.98
+0.08 Золото
1834.47
+0.06 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2143
+0.0264
19.11
1.1879
01.12
23.11
09.11

Греф дал прогноз по снижению ВВП России в 2020 году 

ИА Regnum 2 часа назад
Греф дал прогноз по снижению ВВП России
Фото: РИА Новости
Сокращение ВВП России по итогам 2020 года не превысит 4,5%. Об этом заявил 4 декабря глава Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Наша оценка падения ВВП составляет примерно 3,8−4,5%, не больше. Это значительно лучше, чем мы ожидали изначально», — сказал Греф.

Он отметил, что уже с мая началось быстрое восстановление российской экономики.
Напомним, согласно последнему прогнозу Центробанка, снижение ВВП России по итогам 2020 года может составить порядка 4−5%. При этом уже в I квартале 2021 года ожидается восстановительный рост.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
ИА Regnum: последние новости
Германия успешно обойдёт санкции США: у Европы есть опыт Германия успешно обойдёт санкции США: у Европы есть опыт В Польше обвинили Брюссель в желании свергнуть руководство страны В Польше обвинили Брюссель в желании свергнуть руководство страны Новак назвал факторы, позитивно повлиявшие на рынок нефти Новак назвал факторы, позитивно повлиявшие на рынок нефти
Экономика , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение