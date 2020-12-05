Финансист предупредил о росте курса доллара до 90 рублей 

Курс доллара в начале следующего года может подняться до 90 рублей. Пока правительство «искусственно» сдерживает его рост и до конца года курс останется прежним.

Об этом заявил финансист и бизнесмен Дмитрий Котов . По его мнению, постоянно сдерживать рост курса, чтобы не создавать дополнительных проблем россиянам, у кабмина не получится.

Это невыгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года, — сказал Котов в эфире Пятого канала.

До какого уровня вырастет доллар, зависит от решений правительства. Но он вполне может дойти до 90 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс рубля обновил трёхмесячный максимум к доллару на фоне решений ОПЕК+. Курс доллара снизился на 68 коп. до 74,39 руб., курс евро — на 59 коп. до 90,29 руб.