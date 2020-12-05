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Финансист предупредил о росте курса доллара до 90 рублей 

News.ru 1 час назад
Финансист предупредил о росте курса доллара до 90 рублей
Фото: ТАСС
Курс доллара в начале следующего года может подняться до 90 рублей. Пока правительство «искусственно» сдерживает его рост и до конца года курс останется прежним.
Об этом заявил финансист и бизнесмен Дмитрий Котов. По его мнению, постоянно сдерживать рост курса, чтобы не создавать дополнительных проблем россиянам, у кабмина не получится.
Это невыгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года, — сказал Котов в эфире Пятого канала.
До какого уровня вырастет доллар, зависит от решений правительства. Но он вполне может дойти до 90 рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что курс рубля обновил трёхмесячный максимум к доллару на фоне решений ОПЕК+. Курс доллара снизился на 68 коп. до 74,39 руб., курс евро — на 59 коп. до 90,29 руб.
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