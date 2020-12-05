Россиян успокоили по поводу дефицита вина

Дефицита вина в российских магазинах перед Новым годом не будет, успокоили в Минпромторге . В ведомстве заверили, что запасов хватает, передает ТАСС

«Надо отметить, что сейчас на рынке достаточно большой складской запас вина, в том числе отечественных производителей», — уточнил представитель министерства.

Опасения по поводу дефицита возникли из-за нового закона о виноделии. В частности, по нему российским можно называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

В ноябре президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович предупреждал о росте цен на вино. Причина в том, что цена на виноград увеличилась вдвое в урожае этого года. Попович также считает, что может возникнуть дефицит алкоголя. По его словам, с одной стороны, сети не умеют продавать вина малых серий, а с другой, у небольших производителей нет навыка работать с торговыми сетями.