Раскрыта роль России в катастрофическом 2021 году

ООН рассказали о роли России в «катастрофическом» 2021 году. Таким его назвал директор Всемирной продовольственной программы организации Дэвид Бизли.

По его словам, из-за пандемии и экономического дисбаланса мир сможет столкнуться с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом. Он призвал ведущие страны мира предоставить институтам ООН необходимое финансирование.

«Мир находится на грани пандемии голода», — предупредил Бизли.

Как сообщал «Рамблер», он планирует собрать необходимые средства с помощью развитых стран и надеется на помощь миллиардеров, которые приумножили состояние в 2020 году.

Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов считает, что призыв Бизли адресован и России, как важному партнеру в гуманитарной области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Россия является важным донором гуманитарных программ ООН, в частности, программ, связанных с борьбой с голодом. Россия — важный партнёр для Всемирной продовольственной программы и для ООН в гуманитарной деятельности, в усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и борьбе с голодом», — сказал Кузнецов.

По его словам, страны столкнулись с катастрофически негативными последствиями вируса, повлиявшими на мировую экономику. При этом в повестке устойчивого развития ООН, под которой подписались лидеры всех стран, говорится о борьбе с голодом и обеспечении продовольственной безопасности.