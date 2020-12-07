ФРГ ответила на призывы США заморозить «Севпоток-2»

"Вы знаете нашу позицию по "Северному потоку 2", а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям", — заявила Айхлер на брифинге в понедельник, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Куинвилл.