По его словам, кризис может быть сравним с кризисом 2008 года в США, а вызовет его ухудшение экономической ситуации в результате роста долговой нагрузки населения из-за влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику, которая и без того падает с 2013 года. Также поспособствовать возникновению кризиса могут санкции, которые будут введены в отношении России после вступления в должность нового президента США.

Селянин рассказал, что в результате этого кризиса многие россияне потеряют работу, цены на базовые продукты, которые связаны со стоимостью зерна, вырастут, а доллар и евро существенно подорожают.

В октябре, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Делягин заявил, что в России уже начался социально-экономический кризис, а о его глубине наглядно свидетельствуют результаты исследования центра «Ромир», согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по сравнению августом 2020-го.

Он выразил уверенность, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, какой бы слабой ни была, усугубит ситуацию. Также экономист заявил, что безработным выделяются ничтожно малые средства, а государственные резервы России к настоящему моменту исчерпаны более чем на 90%.