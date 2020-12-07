Валюта США долгие годы была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему печатать огромные объемы новых денег, что в итоге приведет к полному обесцениванию доллара. Об этом со ссылкой на доктора экономических наук Валентина Катасонова пишет ИА DEITA.RU.

По мнению эксперта, судьба доллара и основанного на нем финансового миропорядка была предрешена после того, как в отношении нацвалюты США был ликвидирован «золотой тормоз», то есть Федеральная резервная система получила право печатать фактически неограниченный объем валюты.

В момент развала СССР в 1991 году доллар получил новые рынки сбыта и мощный импульс для развития. Однако уже в ходе кризиса 2008 года нацвалюта США «могла рухнуть». Однако, по словам Катасонова, финансисты смогли залить пожар еще более бесконтрольным печатанием новых денег, назвав этот процесс «количественным смягчением».

При этом кризис 2020 года, вызванный пандемией, заставил ФРС вновь взяться за печатный станок, что приводит к обесцениванию доллара.

Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверен доктор экономических наук.