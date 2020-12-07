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Эксперт оценил последствия возможного отключения РФ от SWIFT 

Лера Букина 1 час назад
Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то, по мнению главного научного сотрудника института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергея Суспицына, это спровоцирует кризис среди элит, олигархов, а также офисных работников. Об этом пишет «Ура.ру».
Напомним, что с инициативой об отключении РФ от данной системы выступил экс-президент Украины Леонид Кравчук, ныне глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Как заявил Суспицын, при отключении РФ от SWIFT пострадают «элиты и богачи», также это «скажется на положении рекламщиков, аналитиков».
Эксперт заявил, что национальная платежная система «Мир» поможет преодолеть кризис в том случае, если Россию все же отключат от SWIFT, пенсионеры также не пострадают.
Раскрыта опасность Байдена для экономики России
Кравчук ранее призывал ввести новые ограничения против Российской Федерации. По его мнению, принимаемые меры в отношении России наносят ущерб определенным компаниям, но не стране в целом. Новая мера с системой SWIFT, как он считает, сможет стать эффективной мерой для удара по экономике России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ оценили призыв Кравчука об отключении России от SWIFT.
Комментарии 378
Экономика , Видео , Леонид Кравчук
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