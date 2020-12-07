Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то, по мнению главного научного сотрудника института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергея Суспицына, это спровоцирует кризис среди элит, олигархов, а также офисных работников. Об этом пишет «Ура.ру».

Напомним, что с инициативой об отключении РФ от данной системы выступил экс-президент Украины Леонид Кравчук , ныне глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как заявил Суспицын, при отключении РФ от SWIFT пострадают «элиты и богачи», также это «скажется на положении рекламщиков, аналитиков».

Эксперт заявил, что национальная платежная система «Мир» поможет преодолеть кризис в том случае, если Россию все же отключат от SWIFT, пенсионеры также не пострадают.

Кравчук ранее призывал ввести новые ограничения против Российской Федерации. По его мнению, принимаемые меры в отношении России наносят ущерб определенным компаниям, но не стране в целом. Новая мера с системой SWIFT, как он считает, сможет стать эффективной мерой для удара по экономике России.