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«Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 3 часа назад
«Академик Черский» покинул место достройки «СП-2»
Фото: globallookpress.com
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место достройки газопровода «Северный поток — 2» и направился в Калининград, свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

«Академик Черский» с 5 декабря стоял в точке, расположенной рядом с недостроенным участком проекта — ниже датского острова Борнхольм у вод Польши. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника судно развернулось на северо-восток, передает РИА «Новости».

При этом в качестве предполагаемого места назначения судна, согласно данным MarineTraffic, указан Калининград.
В субботу утром судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2». В тот же день и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока — 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.
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Экономика , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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