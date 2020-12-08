«Академик Черский» покинул место достройки «СП-2»

«Академик Черский» с 5 декабря стоял в точке, расположенной рядом с недостроенным участком проекта — ниже датского острова Борнхольм у вод Польши. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника судно развернулось на северо-восток, передает РИА «Новости».