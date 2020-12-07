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Фатальная ошибка ФРС США грозит катастрофой всему миру 

ФБА «Экономика сегодня» 5 часов назад
Фатальная ошибка США грозит мировой катастрофой
Фото: Reuters
В декабре 1996 года Алан Гринспэн (Alan Greenspan) предупреждал, что американский рынок ценных бумаг захлестывает волна «иррациональной эйфории». Но его никто не услышал. Через несколько лет произошел бум.
Прошло 24 года, и ФРС делает следующие заявления, когда мы видим беспрецедентный рост финансовых рынков.

«Федеральная резервная система увеличит запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, текущими темпами, чтобы поддерживать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий».

Сомнительные вливания наводят на размышления

Мало кто заметил, но с 16 по 23 ноября ФРС США увеличила денежный агрегат М1* на $500 млрд долларов всего лишь за одну неделю. Это беспрецедентно!
Даже в марте 2020, когда был пик кризиса, увеличения были менее агрессивными — $100-150 млрд в неделю.
Напомним, что тогда мировые фондовые рынки отвесно падали вниз, теряя в среднем от трех до пяти процентов, и тогда действия Федрезерва были оправданны и необходимы.
Однако сейчас фондовые рынки мира находятся на исторических максимумах (в разгар пандемии), тем не менее, американский Федрезерв решается на такое, весьма странное, действие.
Обращаем внимание, что денежный агрегат М1 с 30 декабря 2019-го по 23 ноября 2020 года вырос на 2,3 трлн долларов, или почти на 60%. Это означает, что каждый третий доллар, который имеется в системе, был создан в 2020 году, то есть при весьма сомнительных темпах экономического восстановления.
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При этом занятость населения США находится на уровне 2015 года — примерно 142 млн человек.
В действительности можно уверенно констатировать, что американский Федрезерв сейчас надувает самый большой пузырь в истории фондового рынка, наводняя экономику неограниченным количеством долларов.
В результате подобных действий мы, скорее всего, увидим либо стремительную девальвацию доллара, либо крах фондовых рынков, и тогда Великая депрессия 1929 года покажется «детской шалостью».
* Для справки про денежный агрегат М1:
М0 = наличные деньги в обращении (монеты, банкноты).
М1 = М0 + чеки, вклады до востребования (в том числе банковские дебетовые карты), остатки средств в национальной валюте на расчетных счетах организаций, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.
Георгий Фомичев, основатель и руководитель Endurance Lasers
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Экономика , Георгий Фомичев , Алан Гринспэн , ФРС
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