Россиян призвали готовиться к тяжелому 2021 году. По мнению экономиста Максима Кривелича, доходы населения продолжат снижаться, а цены будут расти.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич напомнил, что снижение доходов населения продолжается почти десять лет подряд.

«Если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые», — сказал он Ura.ru.

По словам экономиста, «жить будет еще тяжелее», а конкретных советов, как сэкономить в кризис, нет.

«Поэтому берегите здоровье — оно понадобится, чтобы больше работать. Также сохраняйте мир в семье, оптимизм. И верьте в свои силы», — сказал Кривелевич.

Ранее, как писал «Рамблер», психотерапевт Андрей Курпатов предупредил, что не стоит радоваться уходу «чёрного» 2020 года и ждать, что вместе с ним уйдут все проблемы, в том числе пандемия коронавируса.

«Мы все поражены невидимым вирусом…Огромное количество людей, часто даже сами этого не осознавая, нуждаются в психологической помощи», — сказал Курпатов в инстаграме.

Он пояснил, что говорит о «вирусе» стресса, тревоги и чувства бессмысленности существования.