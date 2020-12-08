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Путин всех предупредил: Хазин объяснил, какой из прогнозов президента обязательно сбудется 

Deita.ru 1 час назад
Путин предупредил: цены на нефть достигнут пика
Фото: РИА Новости
Прогноз президента России Владимира Путина о том, что уже через пять лет мировые цены на нефть достигнут своего пика — обязательно сбудется. Так считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радио "Комсомольская правда".
Эксперт заявил, что если исходить из этого предупреждения главы российского государства, которое он озвучил на одном из недавних отраслевых совещаний, то у нашей страны осталось совсем немного времени, прежде чем наш главный экспортный товар станет гораздо менее востребованным на мировом рынке.
По мнению Хазина, это означает лишь то, что России придётся усиленно работать на опережение. В случае если страна так и не сможет найти альтернативные источники заработка кроме прямой продажи сырья за рубеж, то, по оценкам специалиста, уже через несколько лет бюджет России очень сильно похудеет.
Однако, если в ближайшее время руководство государства сможет изменить экономическую модель, то мы можем очень быстро перейти к росту. Основная причина, которая мешает нарастить доходы бюджета в два или даже два с половиной раза, по словам Хазина, заключается в контроле либералов за кредитно-денежной политикой государства.
Если Путину удастся отчистить госаппарат от некомпетентных людей, мешающих развитию экономики России, то дела очень быстро пойдут в гору.
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Комментарии 15
Экономика , Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Прогноз эксперта , Михаил Хазин , Владимир Путин , РИА "Дейта" , Комсомольская правда
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