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Аналитики подсчитали индекс салата оливье 

RT на русском и ещё 12 2 часа назад
Подсчитана стоимость «Оливье» в 2020 году
Фото: РИА Новости
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата оливье. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Продукты для приготовления порции оливье на семью из четырёх человек в этом году обойдутся в 355 рублей 60 копеек (средние цены на конец ноября).
Согласно данным исследования, средняя цена выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
При расчёте индекса оливье учитываются такие продукты, как консервированные огурцы (59,5 рубля за 500 г), горошек (62 рубля за 380 г), картофель (13,5 рубля за 500 г), морковь (семь рублей за 200 г), куриные яйца (26 рублей за четыре шт.), варёная колбаса (164,4 рубля за 300 г), майонез (19,4 рубля за 200 г) и репчатый лук (3,8 рубля за 100 г).
Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.
Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.
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