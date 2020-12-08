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Deutsche Bank спрогнозировал сроки восстановления экономики России 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Deutsche Bank назвал сроки восстановления экономики РФ
Фото: РИА Новости
Восстановление экономики России от последствий коронавируса будет постепенным, динамика ВВП вернется к допандемийным уровням ко второму кварталу 2022 года, говорится в аналитической записке Deutsche Bank, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Эксперты банка отмечают, что экономика России была устойчива к первоначальным шокам, связанным с COVID-19: меры властей оказались эффективными и весеннюю волну заболеваемости удавалось держать под контролем, не останавливая экономику, как это пришлось сделать в Европе.
По их оценке, экономика в третьем квартале на 96% вернулась к уровню до коронавируса.

"Спад ВВП по итогам 2020 года не должен превысить 4% — он станет одним из наименее суровых среди развивающихся рынков и рынков с переходной экономикой. Однако вторая волна представляет собой риски для будущих месяцев", — прогнозируют в Deutsche Bank.

Экономисты уточняют, что восстановление будет идти сдержанными темпами на фоне, в частности, "постепенного отказа от сокращения добычи, бюджетной консолидации".

"Восстановление в 2021 году, таким образом, будет более плавным по сравнению с большинством стран Европы, мы ожидаем, что экономика вернется к допандемийным уровням во втором квартале 2022 года. С учетом ситуации прошлого года и продолжающегося восстановления добычи, мы прогнозируем, что рост ВВП в 2022 году составит 2,8%, чуть выше, чем в 2021 году (2,6%)", — отмечают эксперты.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%.
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Комментарии 2
Экономика , ДОЙЧЕ Банк , Минэкономразвития , РИА Новости
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