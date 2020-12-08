Deutsche Bank назвал сроки восстановления экономики РФ

Восстановление экономики России от последствий коронавируса будет постепенным, динамика ВВП вернется к допандемийным уровням ко второму кварталу 2022 года, говорится в аналитической записке Deutsche Bank , которая есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты банка отмечают, что экономика России была устойчива к первоначальным шокам, связанным с COVID-19: меры властей оказались эффективными и весеннюю волну заболеваемости удавалось держать под контролем, не останавливая экономику, как это пришлось сделать в Европе.

По их оценке, экономика в третьем квартале на 96% вернулась к уровню до коронавируса.

"Спад ВВП по итогам 2020 года не должен превысить 4% — он станет одним из наименее суровых среди развивающихся рынков и рынков с переходной экономикой. Однако вторая волна представляет собой риски для будущих месяцев", — прогнозируют в Deutsche Bank.

Экономисты уточняют, что восстановление будет идти сдержанными темпами на фоне, в частности, "постепенного отказа от сокращения добычи, бюджетной консолидации".

"Восстановление в 2021 году, таким образом, будет более плавным по сравнению с большинством стран Европы, мы ожидаем, что экономика вернется к допандемийным уровням во втором квартале 2022 года. С учетом ситуации прошлого года и продолжающегося восстановления добычи, мы прогнозируем, что рост ВВП в 2022 году составит 2,8%, чуть выше, чем в 2021 году (2,6%)", — отмечают эксперты.