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Путин подписал закон об удалённой работе 

RT на русском и ещё 28 2 часа назад
Путин подписал закон об «удаленке»
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе.
Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.
Документ даёт в Трудовом кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.
Также документ предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.
2 декабря Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе.
Его вступление в силу ожидается с 1 января 2021 года.
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Экономика , Компании , Владимир Путин , Совет Федерации
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